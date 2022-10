PressFocus Na zdjęciu: Olivier Giroud

Wielkimi krokami zbliża się ogłoszenie zwycięzcy Złotej Piłki. Swojego faworyta wskazał Olivier Giroud, który stawia na Karima Benzemę.

W poniedziałek o godzinie 20:30 odbędzie się gala Złotej Piłki

Według francuskich mediów, nagrodę odbierze Karim Benzema

Podobne zdanie ma jego kolega z reprezentacji – Olivier Giroud

Ważne dni Karima Benzemy

Już w poniedziałek 17 października o godzinie 20:30 w Theatre du Chatelet w Paryżu odbędzie się gala prestiżowego plebiscytu Złotej Piłki, który organizowany jest przez magazyn „France Football”. Tym razem nagroda wyjątkowo jest przyznawana za sezon, a nie za rok kalendarzowy. Zdecydowanie najlepszy w tamtej kampanii był Karim Benzema i to najprawdopodobniej napastnik Realu Madryt dostanie tę statuetkę. 34-latek dziś ma przed sobą ważny mecz – El Clasico – a jutro zapewne zostanie nagrodzony za poprzedni sezon i otrzyma Złotą Piłką.

O poniedziałkowej gali wypowiedział się Olivier Giroud. – Myślę, że Karim Benzema zasługuje na Złotą Piłkę za to, co osiągnął z Realem Madryt w kampanii 2021/2022. Nie widzę nikogo, kto mógłby rzucić mu wyzwanie. Mnóstwo ludzi uważa tak jak ja i wszyscy są jednomyślni, że to on najbardziej zasłużył na tę nagrodę – powiedział doświadczony napastnik Milanu.

Wysoko w klasyfikacji Złotej Piłki powinien być również Robert Lewandowski. Oprócz Polaka w czołówce plebiscytu powinni się znaleźć także Mohamed Salah, Sadio Mane, Vinicius Junior oraz Thibaut Courtois.

Karim Benzema, któremu statuetkę wręczyć ma Didier Drogba, w 46 spotkaniach tamtej kampanii strzelił 44 bramki i dołożył do tego 15 asyst. Francuski snajper razem z „Królewskimi” wygrał La Ligę oraz ponownie sięgnął po Ligę Mistrzów.

