Barcelona traci punkty. To kolejna wpadka w La Liga [WIDEO]

FC Barcelona zremisowała z Getafe (1:1) w meczu 20. kolejki La Liga. Robert Lewandowski przebywał na boisku do 81. minuty, a Wojciech Szczęsny usiadł na ławce rezerwowych.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Omar Alderete

Barcelona remisuje z Getafe

FC Barcelona w sobotni wieczór wróciła po trzytygodniowej przerwie do ligowej rywalizacji. Katalończycy pod wodzą Hansiego Flicka na początku roku sięgnęli po Superpuchar Hiszpanii, a także awansowali do 1/4 finału Puchar Króla. W końcu między słupkami zadebiutował Wojciech Szczęsny, który przeciwko Realowi Madryt otrzymał czerwoną kartkę za faul na Kylianie Mbappe. Duma Katalonii ubiegły rok kończyła dwoma porażkami w La Liga, a na fotel lidera zasiedli piłkarze Atletico Madryt.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Blaugrana objęła prowadzenie na Coliseum Alfonso Perez już w 9. minucie. Pedri precyzyjnie zagrał piłkę w pole karne do Julesa Kounde, który bezbłędnie umieścił futbolówkę w siatce z bliskiej odległości. Getafe zdołało wyrównać jeszcze w pierwszej odsłonie. W 34. minucie Coba da Costa uderzył w kierunku bramki, a Inaki Pena odbił piłkę, do której dopadł Mauro Arambarri i wpakował piłkę do bramki. Przed przerwą świetną okazję na gola miał Robert Lewandowski, który uderzył głową tuż obok słupka.

🅰️ 𝐙𝐍𝐀𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄 𝐏𝐎𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄 𝐎𝐃 𝐏𝐄𝐃𝐑𝐈𝐄𝐆𝐎! 🍪👌



Po fantastycznym dograniu Hiszpana piłkę do siatki na raty skierował Jules Koundé! ⚽️



FC Barcelona prowadzi 1:0. 💥 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/qpEIdrTD83 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 18, 2025

Barcelona dominowała w posiadaniu piłki, jednak pomimo przewagi nie potrafiła przełamać dobrze zorganizowanej defensywy gospodarzy, którzy dzisiaj grali wyjątkowo solidnie. W 81. minucie Flick zdecydował się zmienić Lewandowskiego, którego zastąpił Ferran Torres. Ostatecznie Barcelona wyjechała z Getafe z zaledwie jednym punktem i przedłużyła swoją serię bez zwycięstwa w lidze do czterech meczów. Katalończycy zajmują trzecie miejsce, a już we wtorek zagra z Benfiką w Lizbonie w Lidze Mistrzów.

Getafe CF – FC Barcelona 1:1 (1:1)

0:1 Jules Kounde 9′

1:1 Mauro Arambarri 34′