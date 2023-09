Gavi w meczu z Osasuną może pobić kolejny rekord

Gavi to jeden z młodych fenomenów FC Barcelony. Zawodnik, który miesiąc temu skończył 19 lat może w niedzielę rozegrać swój setny oficjalny mecz w bordowo-granatowych barwach. Jeśli do tego dojdzie, wyprzedzi Bojana Krkicia. Ten jak dotąd jest najmłodszym zawodnikiem, któremu udała się ta sztuka.

IMAGO / Francisco Macia Na zdjęciu: Gavi

Gavi już od początku sezonu 2021/2022 jest podstawowym zawodnikiem Barcelony

W niedzielę może rozegrać swoje setne oficjalne spotkanie dla Blaugrany

Jeśli to mu się uda, zostanie najmłodszym piłkarzem w historii klubu, któremu się to udało

Gavi rozegra w niedzielę setny mecz dla Barcelony

Gavi to jeden z symboli odradzającej się FC Barcelony. Piłkarz ten, już mając 17 lat, został ważnym zawodnikiem pierwszej drużyny. Ma za sobą dwa pełne sezony, w których pełnił kluczową rolę, a których zwieńczeniem było sięgnięcie po mistrzostwo kraju.

Wszystko wskazuje na to, że 19-letni pomocnik wybiegnie w podstawowym składzie na niedzielny mecz Dumy Katalonii z Osasuną Pampeluna. Jeżeli do tego dojdzie, będzie to dla Gaviego setne oficjalne spotkanie w bordowo-granatowych barwach. Jak dotąd, rekord dotyczący rozegrania tylu meczów w jak najmłodszym wieku należy do Bojana Krkicia. Były napastnik dokonał tego, mając 19 lat i 84 dni. Jeżeli młodszy z Hiszpanów znajdzie się w niedzielę na boisku, osiągnie to, mając o 52 dni mniej. Jednocześnie 19-latek będzie miał już w głowie nadchodzące zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii, na które również otrzymał powołanie. Jak dotąd ma na koncie 21 spotkań w kadrze La Rojy.

