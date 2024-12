Media: Gavi zrugał Lewandowskiego. Wiadomo, o co poszło

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Gavi

Gavi miał pretensje do Lewandowskiego o brak pressingu

FC Barcelona przegrała 1:2 z Atletico Madryt w 18. kolejce La Liga i straciła prowadzenie w tabeli. Blaugrana po udanym początku sezonu mierzy się teraz z poważnym kryzysem, który kosztował drużynę utratę kilkopunktowej przewagi. Niestety wraz z zespołem loty obniżył Robert Lewandowski.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Lewandowski ma na koncie 16 bramek w La Liga i nadal przoduje w klasyfikacji strzelców. Natomiast w czterech ostatnich spotkaniach Polak trafił do siatki tylko jeden raz, co zaczęło niepokoić kibiców FC Barcelony. Niektórymi zachowaniami napastnika zaczynają się frustrować również jego koledzy z drużyny, o czym napisano na łamach katalońskiego portalu SPORT.

W końcówce pierwszej połowy meczu z Atletico, przy prowadzeniu 1:0, Barca oddała część pola rywalom, co pozwoliło drużynie Diego Simeone częściej atakować. W tym czasie Lewandowski, odpowiedzialny za rozpoczynanie pressingu, operował bliżej środka pola. To umożliwiło Lengletowi swobodne przesuwanie się z piłką, co stwarzało problemy dla pomocy Barcelony. Gavi, widząc taki rozwój wydarzeń, zdecydowanie zareagował, sugerując Lewandowskiemu, by nie pozwalał na tak łatwe postępy przeciwnika.

Po zakończeniu pierwszej połowy Gavi nadal był niezadowolony z sytuacji i podszedł do Lewandowskiego, by wyjaśnić swoje uwagi. Krótka rozmowa trwała ledwie 10-15 sekund. Następnie Hiszpan podzielił się swoimi myślami z Pedrim. Obaj, zasłaniając usta, omówili sprawę w drodze do szatni. Hiszpański pomocnik wciąż twierdził, że „Lewy” powinien bardziej angażować się w presję.