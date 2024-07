Robert Lewandowski i Ferran Torres będą napastnikami FC Barcelony w nowym sezonie. Hansi Flick zdecydował, że to Hiszpan będzie zmiennikiem reprezentanta Polski - informuje Sport.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ferran Torres zmiennikiem Roberta Lewandowskiego w Barcelonie

FC Barcelona po zakończeniu sezonu oficjalnie pożegnała Xaviego, które sprawował funkcję trenera przez ostatnie dwa lata. W miejsce hiszpańskiego szkoleniowca zatrudniony został były opiekun Bayernu Monachium oraz reprezentacji Niemiec – Hansi Flick.

W Katalonii wierzą, że przybycie Flicka pomoże Robertowi Lewandowskiemu w odzyskaniu formy z pierwszych dwunastu miesięcy w klubie. Obaj panowie świetnie się znają z czasów pracy w Bundeslidze, gdzie reprezentant Polski pod wodzą niemieckiego trenera pobił historyczny rekord Gerda Mullera w liczbie strzelonych goli. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że 35-latek będzie podstawowym napastnikiem Dumy Katalonii w sezonie 2024/2025. Niewiadomą jednak było to, kto będzie jego zmiennikiem.

Jak przekazał profil BarcaInfo na portalu X, powołując się na kataloński Sport, zmiennikiem Lewandowskiego ma być Ferran Torres. Dziennikarz Toni Juanmarti poinformował, że Hansi Flick wierzy w umiejętności 24-letniego piłkarza. Co więcej, charakterystyka reprezentanta Hiszpanii wpisuje się w to, czego oczekuje doświadczony trener. Torres ma być szczególnie przydatny w drugiej połowie, gdy na boisku jest znacznie więcej wolnych przestrzeni.

Ferran Torres na Camp Nou trafił zimą 2022 roku z Manchesteru City za 55 milionów euro. Skrzydłowy reprezentacji Hiszpanii łącznie rozegrał w barwach Blaugrany 113 spotkań, w których strzelił 25 goli i zaliczył 13 asyst.