Robert Lewandowski znów maszyną do zdobywania bramek

Robert Lewandowski to napastnik, który ma bardzo dobre relacje z Hansi Flickiem. To właśnie w Bayernie Monachium dowodzonym przez tego szkoleniowca reprezentant Polski odnosił największe sukcesy i pobił słynny rekord Gerda Muellera pod względem goli strzelonych w jednym sezonie. W tej kampanii jak na razie Lewandowski znów błyszczy skutecznością, a radości z tego powodu nie kryje szkoleniowiec Katalończyków.

– Jestem z niego bardzo zadowolony. Bardzo ciężko trenuje, mocno naciska… Znam go dobrze. Pamiętajcie, że w 2020 roku wygraliśmy razem Ligę Mistrzów. W pierwszej połowie był w stanie strzelić jednego lub dwa gole więcej. Zrobił na mnie pozytywne wrażenie. To snajper. Kłopotem w jego przypadku nie jest wiek. Tak naprawdę to Lewandowski, jakiego znam. Nie znam innego Roberta – przekonywał Hansi Flick po spotkaniu z Athletic Bilbao w rozmowie z DAZN.

152-krotny reprezentant Polski ma umowę z Barcą ważną do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa miesiące. Rynkowa wartość zawodnika wynosi natomiast 15 milionów euro.

Lewandowski jak na razie wystąpił w Barcelonie łącznie w 97 spotkaniach, notując w nich 62 trafienia i 17 asyst. Okazję na poprawę tego bilansu piłkarz będzie miał już we wtorkowy wieczór. Katalończycy zmierzą się w trzeciej kolejce ligi hiszpańskiej z Rayo Vallecano. Kilka dni później na drodze Barcy stanie natomiast Real Valladolid. Będzie to starcie w ramach czwartej serii gier LA Liga.

