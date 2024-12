Flick odbył ważną rozmowę z Lewandowskim podczas treningu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Flick i Lewandowski

Lewandowski zawiódł w meczu z Las Palmas

Robert Lewandowski jest jednym z kluczowych graczy Barcelony w tym sezonie, jednak ostatnie tygodnie nie były łatwe ani dla niego, ani dla drużyny. Po słabym występie przeciwko Las Palmas, polski napastnik znalazł się w centrum uwagi. Na dzisiejszym treningu Lewandowski odbył dłuższą rozmowę z trenerem Hansim Flickiem, która wzbudziła niemałe zainteresowanie. Obaj panowie dyskutowali przez ponad pięć minut, prawdopodobnie o tym, jak poprawić formę zespołu i wrócić na zwycięską ścieżkę.

Zobacz wideo: Złota Piłka: zmiana na korzyść Lewandowskiego

Barcelona w ostatnich trzech spotkaniach ligowych zdobyła zaledwie jeden punkt, co stawia ją w trudnej sytuacji. Mallorca natomiast jest na fali, wygrywając dwa ostatnie mecze. To sprawia, że nadchodzący pojedynek może być dla Dumy Katalonii niezwykle wymagający, a ewentualna kolejna strata punktów okazać się fatalna w skutkach. Już teraz Blaugrana może stracić fotel lidera La Liga na rzecz Realu Madryt.

Robert Lewandowski jest niekwestionowanym liderem ofensywy FC Barcelony, ale mecz z Las Palmas był dla niego bardzo trudny. Polak nie miał praktycznie żadnych okazji do zdobycia bramki, a sam również niewiele pomógł drużynie. Polak został dość surowo oceniony za sobotnie spotkanie przez hiszpańskie media. We wtorkowym może być jednak zupełnie inaczej, bowiem Dani Olmo i Lamine Yamal są gotowi do gry. Ich obecność w składzie daje trenerowi Flickowi większe możliwości taktyczne i nadzieję na przełamanie ofensywnej niemocy.