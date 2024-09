Flick z kapitalnym otwarciem. Co za słowa o trenerze Barcelony!

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick z serią komplementów

FC Barcelona przewodzi tabeli La Liga. Duma Katalonii po pięciu kolejkach ma na koncie komplet 15 punktów. W niedzielę Blaugrana wygrała hitowy pojedynek Gironą i lideruje stawce z bilansem bramkowym 17:4. Hansi Flick zaliczył świetne otwarcie i ma szansę pobić kilka klubowych rekordów, w tym ten Gerarda Martino.

Niemiec zewsząd otrzymuje komplementy. Po spotkaniu na Estadi Montilivi pracę byłego trenera Bayernu w niezwykle pozytywny sposób ocenili eksperci i dziennikarz:

– Hansi Flick ma w sobie coś wyjątkowego, ma poważną twarz, jakby był zawsze zły, ale przekazuje graczom życzliwość i dobre wibracje. Sprawia, że wszystkich zawodnicy są “podłączeni”, są w grze. Widzę, że ma bardzo dobre relacje ze wszystkimi, a szczególnie z młodymi graczami, a gracze idą z nim jak na na śmierć, stąd poziom zaufania jest tak wysoki – stwierdził Adrià Albets (Carrusel Deportivo).

– Barça gra bardzo dobrze. Poziom presji i sposób, w jaki odzyskują piłkę, nie były widoczne od dawna. Barcelona nie ma super fizycznych cech, ale naciskają razem i widać, że cieszą się z tego, co robią. Jeśli porównamy to z presją, jaką Madryt wywierał na Real Sociedad, to jest to niebo i ziemia – dodał Jesús Gallego (analityk SER).

– Flick zaliczył udane lądowanie w klubie. W zeszłym sezonie, kiedy potwierdzono odejście Xaviego, a Mbappé przybył do Madrytu, powiedziałem, że jedynym sposobem, w jaki Barça musi się z tym zmierzyć, jest dobre rozegranie zmiany trenra. To bieg przełajowy i dopiero się zaczyna, ale Flick znakomicie prezentuje się na pierwszych 100 metrach – przyznał Lluis Flaquer (analityk SER).

