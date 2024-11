Flick nie krył rozczarowania grą Barcelony. Szybka reakcja w szatni

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick krytykuje postawę drużyny

Hansi Flick nie krył swojego rozczarowania po końcowym gwizdku. – Możemy mówić szczerze, to był słaby mecz. Nie gramy na co dzień w ten sposób i musimy to przeanalizować – powiedział w wywiadzie dla “DAZN”. Trener nie szczędził słów krytyki, podkreślając, że FC Barcelona nie zaprezentowała swojego poziomu.

Bezpośrednio po meczu Flick zwołał również zebranie z zawodnikami w szatni. Według doniesień hiszpańskiej dziennikarki Heleny Condis, szkoleniowiec wprost wyraził swoje niezadowolenie i podkreślił, że takie występy nie mogą się powtarzać. Jego gniew był uzasadniony, bo mimo wcześniejszych zwycięstw, Barcelona ponownie zaprezentowała się nierówno.

To pierwszy remis Barcelony w obecnym sezonie ligowym, a zarazem trzeci mecz, w którym zespół nie zdołał wygrać. Warto zauważyć, że w żadnym z tych spotkań w podstawowym składzie nie pojawił się młody talent, Lamine Yamal. Jego brak potwierdza, jak kluczową rolę odgrywa w drużynie Blaugrany, wnosząc kreatywność i dynamikę, których zabrakło w meczu z Celtą.

Barcelona Hansiego Flicka wciąż ma potencjał, by walczyć o najwyższe cele, ale szkoleniowiec wyraźnie zaznaczył, że drużyna musi unikać takich wpadek. Przed nimi kluczowe spotkania, które pokażą, czy wyciągnęli wnioski z ostatniego remisu.