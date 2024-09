Flick odkrył wielki talent. Mówią, że to nowy Kimmich

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Casado to nowy Kimmich. Flick odkrył talent

Hansi Flick bardzo udanie rozpoczął pracę w Barcelonie. Po czterech kolejkach La Liga drużyna ma komplet punktów i już wypracowała sobie przewagę nad Realem Madryt. Przed startem rozgrywek dla wielu osób nie było to takie oczywiste, ponieważ kadra Dumy Katalonii wzbudzała spore wątpliwości.

Kibice Blaugrany martwili się, czy młodzi zawodnicy poradzą sobie w pierwszym składzie. Tymczasem Hansi Flick udowodnił, że wie, jak odpowiednio wykorzystywać wychowanków i aktualnie trudno sobie wyobrazić kadrę bez niektórych twarzy. Na początku pojawiało się mnóstwo zachwytów nad grą Marca Bernala, który w meczu z Rayo niestety zerwał więzadła krzyżowe i wypadł na bardzo długi okres.

Kontuzja Bernala zmusiła Flicka do poszukania innego rozwiązania. W ten sposób kolejną szansę otrzymał 20-letni Marc Casado. Hiszpan również imponuje umiejętnościami, a kataloński Sport śmiało porównuje go do Joshuy Kimmicha. Według dziennikarzy tego serwisu istnieje wiele podobieństw między tymi zawodnikami. Przede wszystkim zwrócono uwagę na wyjątkową boiskową inteligencję, która objawia się odpowiednim ustawieniem i poruszaniem po murawie.

Piłkarz od długiego czasu wyróżniał się w młodzieżowych drużynach. Dlatego w czerwcu Barcelona postanowiła przedłużyć umowę Casado do 2028 roku.

