Gavi wypada z gry na wiele miesięcy po fatalnej kontuzji

Piłkarz zerwał więzadło krzyżowego przednie i doznał uraz łąkotki w meczu Hiszpanii z Gruzją

FIFA zapłaci FC Barcelonie pokaźne odszkodowanie

Gavi poważnie kontuzjowany. FIFA zapłaci FC Barcelonie

Spotkanie reprezentacji Hiszpanii z Gruzją okazało się pechowe dla Gaviego. Piłkarz doznał dramatycznej kontuzji, która wyklucza go z gry na wiele miesięcy. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że pomocnik ma zerwane więzadło krzyżowego przednie i uraz łąkotki.

Gavi nie zagra do końca sezonu oraz ominą go Euro 2024 i igrzyska olimpijskie w Paryżu. To jednak przede wszystkim wielki cios dla FC Barcelony, w której młody Hiszpan odgrywa kluczową rolę. Klub jest wściekły, że selekcjoner Luis de la Fuente wystawił gracza w marginalnym spotkaniu z Gruzją.

Według Mundo Deportivo FIFA zapłaci Dumie Katalonii pokaźne odszkodowanie. Istotne dla borykającego się z problemami finansowymi klubu jest to, że kwota w pełni pokryje pensję Gaviego. Od 16 grudnia federacja ma wypłacać Blaugranie 20 548 euro dziennie. Jeśli pomocnik pauzowałby przez planowane 8 miesięcy, to FC Barcelona otrzyma rekompensatę w wysokości 4 931 520 euro.

