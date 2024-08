FC Barcelona w tarapatach, chodzi o pomocnika

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

FC Barcelona zaniepokojona stanem zdrowia Frenkie De Jonga.

FC Barcelona znalazła się w krytycznym położeniu, a wpływ na to ma poważna kontuzja Marca Bernala, który z powodu zerwania więzadła krzyżowego i łąkotki w lewej nodze będzie wyłączony z gry do końca. To jednak nie jedyne zmartwienie przedstawicieli klubu z Camp Nou, przekonuje Sport.

Źródło twierdzi, że skomplikowana sytuacja ze stanem zdrowia dotyczy też Frenkie de Jonga. Holenderski pomocnik jest kontuzjowany od kwietnia. Piłkarz zmaga się z dokuczliwą dolegliwością w prawej kostce. Tym samym niejasne jest, kiedy zawodnik będzie mógł wrócić na boisko. Jasne jest, że reprezentant Holandii podjął decyzję, że nie chciał podać się operacji, wierząc, że do wyleczenia urazu wystarczy leczenie zachowawcze. Kontuzja jednak się pogorszyła. Tym samym De Jong nie mógł wziąć udział w mistrzostwach Europy, które miały miejsce w Niemczech.

Okno transferowe lada moment się zamyka. Barca natomiast stoi przed wyzwaniem, aby pozyskać nowego pomocnika, jeśli chce mieć plan B na wypadek tego, że holenderski pomocnik jeszcze przez pewien czasie nie będzie zdolny do gry na 100 procent.

Katalończycy po trzech kolejkach La Liga są liderem z dziewięcioma punktami na koncie. Barca ma bilans 6:3 w golach. Okazję na poprawę tego bilansu Barca będzie miała w sobotę, mierząc się z Realem Valladolid.

Czytaj więcej: Liga Mistrzów. Rozlosowano zestawy z czterech koszyków, sporo HITÓW