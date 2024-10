FC Barcelona może zacierać ręce. Rośnie cena za gwiazdę

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Raphinha z coraz wyższą wartością

FC Barcelona w tej kampanii walczy o mistrzostwo La Liga i marzy o sukcesie w Lidze Mistrzów. Na dzisiaj najlepszymi strzelcami Katalończyków są Robert Lewandowski i Raphinha. Pierwszy ma 12 trafień, a drugi zdobył pięć bramek i zaliczył siedem asyst. Fichajes.net przekazało, że skuteczność Brazylijczyka ma wpływ na jego rosnąca wartość.

Źródło, powołując się na informacje z klubu, przekazało, że Barca dzisiaj byłaby skłonna sprzedać Raphinhę. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy pojawi się chętnych wyłożyć 80 milionów euro. Taka suma ma odzwierciedlać potencjał 27-latka. Kolejną okazję na zaprezentowanie swoich umiejętności piłkarz będzie miał już w sobotę, gdy Barcelona zmierzy się w El Clasico z Realem Madryt. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.

Raphinha trafił do drużyny z Hiszpanii w lipcu 2022 roku z Leeds United. Katalończycy wyłożyli na transakcję z udziałem 29-kronego reprezentanta Brazylii blisko 60 milionów euro. Kontrakt zawodnik z klubem z Camp Nou obowiązuje do końca czerwca 2027.

Raphinha, zanim dołączył do Barcy, to zbierał doświadczenie w klubach portugalskich. Reprezentował barwy między innymi Vitorii Guimaraes czy Sportingu, skąd trafił latem 2019 roku do Rennes za 21 milionów euro. Jednocześnie piłkarz ma już kilka sukcesów na swoim koncie jak mistrzostwo La Liga z Barceloną czy Puchar Portugalii ze Sportingiem.

