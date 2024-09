Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pedri: Pracujemy dużo więcej niż wcześniej

FC Barcelona w przerwie między sezonami zdecydowała się dokonać ważnej rotacji. Xaviego Hernandeza na stanowisku trenera zastąpił Hansi Flick. „Duma Katalonii” pod rządami niemieckiego szkoleniowca znakomicie weszła w kampanię La Liga. Drużyna po czterech kolejkach ma na koncie komplet zdobytych punktów.

W najnowszym wywiadzie dla „Mundo Deportivo” temat Hansiego Flicka ponownie poruszył Pedri. Hiszpański pomocnik jest zachwycony możliwością współpracy z Niemcem, który ma duży wpływ na niego. 21-latek zdradził również, że przy obecnym szkoleniowcu FC Barcelony drużyna więcej pracuje.

– Czuję się teraz wyzwolony. Myślę, że Flick też mi to przekazał, żebym grał bez presji, robił to, co potrafię, i czuł się dużo bardziej wolny. Również pod względem fizycznym widać, że jestem w dużo lepszym stanie, żeby móc robić różne rzeczy. Flick jest w tym bardzo dobry, daje nam pewność siebie – powiedział Pedri, cytowany przez serwis „fcbarca.com”.

– W klubie pracujemy dużo więcej niż wcześniej. Myślę, że specjaliści od przygotowania fizycznego, którzy przyszli, bardzo nam pomogli. Ciężko pracowaliśmy i to widać podczas meczu. Zespół nie spuszcza z tonu po 70. czy 80. minucie, tylko utrzymuje poziom fizyczny – dodał hiszpański pomocnik.

FC Barcelona w pierwszym meczu po przerwie reprezentacyjnym zagra mecz z niezwykle ciężkim rywalem. Przeciwnikiem „Dumy Katalonii” będzie bowiem Girona.

