“Ciężko cały czas o tym mówić” W Hiszpanii nieustannie trwa dyskusja dotycząca nastawienia rywali oraz sędziów do Viniciusa Juniora. Brazylijczyk jest najczęściej faulowanym zawodnikiem w lidze, a ponadto jego przeciwnicy traktują go wyjątkowo brutalnie. Co ciekawe, to właśnie skrzydłowy Realu Madryt jest bardzo często karany żółtymi kartkami. Kolejną otrzymał w trakcie sobotniego meczu przeciwko Espanyolowi.

