FC Barcelona od dłuższego czasu ma plan, aby rozstać się z kilkoma zawodnikami. Niewykluczone, że z pomocą Katalończykom przyjdzie prawo. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że przede wszystkimprzedłużenie przez Frenkie de Jonga kontraktu w 2020 roku mogło naruszyć ogólnie przyjęte zasady.

FC Barcelona jest w trakcie badania kondycji finansowej

W trakcie audytu pojawiły się wątpliwości w przypadku kilku zawodników i ich nowych kontraktów

Do nieprawidłowości w klubie miało dojść w momencie, gdy sternikiem Katalończyków był jeszcze Josep Bartomeu

FC Barcelona może odbić się finansowo po wykryciu nieprawidłowości finansowych

FC Barcelona w trakcie trwającego okna transferowego pozyskała kilku nowych piłkarzy, których jednak jeszcze nie zarejestrowała. Kłopotem są między innymi kwestie finansowe, ale nie tylko. Tymczasem ostatnio światło dzienne ujrzały informacje związane z wątpliwościami przy umowach z takimi zawodnikami jak: Marc-Andre ter Stegen, czy obrońcami Clementem Lengletem oraz Gerardem Pique. Wszystkie umowy były przedłużane jeszcze przez poprzedni zarząd klubu.

Obecne władze Barcelony mają powody, aby sądzić, że podczas zawierania porozumień w sprawie nowych kontraktów z poszczególnymi piłkarzami popełniono przestępstwa związanie z niewłaściwą administracją. Zostało to wykryte w trakcie badania kondycji finansowej klubu.

Według Mundo Deportivo przedstawiciele władz Barcelony zastanawiają się obecnie nad zgłoszeniem sprawy do prokuratory, która miałaby zbadać sytuację. Poddane analizie miałoby zostać to, że zawodnicy zgodzili się na obniżenie zarobków w związku z pandemią koronawirusa. Niemniej po podpisaniu nowych umów apanaże piłkarzy poszybowały zdecydowanie w górę. Tym samym parafowanie nowych kontraktów miało kosztować Barcelonę az 311 milionów euro. Z kolei korzyści z tymczasowych obniżek wynagrodzenia wyniosły 30 milionów euro. Umowy zostały zatwierdzone na tydzień przed odejściem prezydenta Josepa Bartomeu.

Pique dał już do zrozumienia Barcelonie, że jest gotowy wypracować umowę z obniżką pensji, która obowiązuje do 2024 roku. Jeśli natomiast po zgłoszeniu sprawy do prokuratury organy ścigania uznają przedłużenie umów z zawodnika za nieważne, to ter Stegen (nowy kontrakt – do 2025 r.) i Lenglet (do – 2026 r.) mogą zakończyć przygodę z Katalończykami w przyszłym roku, bo do tego czasu obowiązywały ich wcześniejsze porozumienia. Jeśli chodzi o de Jonga, to sytuacja wygląda tak, że jego kontrakt wygasałaby w 2024 (nowa umowa do 20226 roku). Jednocześnie piłkarze musieliby zwrócić część pieniędzy Barcelonie.

O tym, czy udać się do prokuratury, Barcelona zdecyduje na posiedzeniu zarządu po zakończeniu drugiego audytu, a wszystkie szczegóły przedstawią prawnicy klubu.

