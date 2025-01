Ansu Fati i jego przyszłość to jeden z bardziej angażujących tematów tej zimy. Tymczasem interesujące wieści na temat zawodnika przekazał portal Estadio Deportivo.

fot. Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Ansu Fati nie chce rozstać się z FC Barceloną

Ansu Fati nie jest zawodnikiem, który należy do kluczowych graczy według Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec ostatnio przeprowadził rozmowę, która dużo zmieniła w kontekście spojrzenia na przyszłość zawodnika. Ten finalnie podjął decyzję, że nie chce rozstawać się z klubem. Konkretne wieści na temat gracza przekazał serwis Estadio Deportivo.

Źródło ujawnia, że Flick miał przekazać piłkarzowi, że wciąż na niego liczy, dając mu do zrozumienia, że wciąż darzy go zaufaniem. Ansu Fati otrzymał jednocześnie konkretny plan na to, aby poprawić swoją dyspozycji. Hiszpan miał jednocześnie zadeklarować, że jest gotowy na ciężko pracę. Priorytetem dla gracza ma być wywalczenie miejsca w wyjściowym składzie. W tym momencie pojawia się kłopot, z którym będą musieli zmierzyć się działacze klubu.

Powyższe wieści mają zatem wpływ na plan władz Barcy. Wizja sterników klubu z La Liga polegała na rozstaniu z graczem i to jeszcze w trakcie trwającego okna transferowego. Ostatnie wydarzenia sprawiają natomiast, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny.

Ansu Fati ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2027 roku. Przez najbliższe pół roku zawodnik będzie mógł zatem przekonywać działaczy i sztab szkoleniowy giganta ligi hiszpańskiej, że warto kontynuować z nim współpracę.

W tym sezonie 10-krotny reprezentant Hiszpanii wystąpił jak na razie w ośmiu meczach, spędzając na boisko zaledwie 186 minut. Okazję na poprawę tego bilansu Ansu Fati niewykluczone, że otrzyma w niedzielę 26 stycznia. Wówczas Barca u siebie zmierzy się z Valencią w ramach 21. kolejki ligi hiszpańskiej.