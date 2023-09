Fani Sevilli wydali specjalne oświadczenie, w którym oficjalnie sprzeciwili się powrotowi Sergio Ramosa na Estadio Sanchez Ramon Pizjuan po osiemnastu latach przerwy. Kibice nadal pamiętają o jego transferze do Realu Madryt.

IMAGO / Andy Rowland Na zdjęciu: Sergio Ramos

Fani Sevilli są wściekli po transferze Ramosa

Ma to związek z jego odejściem do Realu w 2004 roku

Wydali w tej sprawie specalne oświadczenie

Fani Sevilli wściekli po transferze Sergio Ramosa

Sergio Ramos latem rozstał się z Paris Saint-Germain i pozostawał wolnym zawodnikiem. Hiszpan przez długi czas nie potrafił znaleźć nowego klubu, aż w końcu porozumiał się z Sevillą, w której występował na początku swojej kariery.

Ramosa opuścił Sevillę w 2004 roku i przeszedł do Realu Madryt. Było to posunięcie, które mocno rozzłościło kibiców Sevilli. Fani nigdy nie wstydzili się wyrażać swojego niezadowolenia z tego powodu. Teraz postanowili protestować przeciwko jego powrotowi do klubu.

– Jako grupa ultras Sevilla FC działająca od prawie 50 lat chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec tych, którzy proponowali ten transfer. Nie kieruje nami nienawiść ani uraza, ale miłość i duma z naszego klubu, jego historii i fanów. Wierzymy, że sama propozycja tego podpisu była już wyrazem braku szacunku dla wartości, które uczyniły nas wielkimi, dla symboli i legend, które broniły naszego herbu, a także dla tysięcy Sevillistów, którzy doświadczyli pogardy tego zawodnika w przeszłości – napisali fani Sevilli.

Zobacz również: Milik skomentował atmosferę w reprezentacji Polski: zawsze może być lepsza