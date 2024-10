Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Jose Maria Sanchez Martinez

Znamy sędziego El Clasico

Real Madryt i FC Barcelona zmierzą się po raz w tym sezonie w ramach 11. kolejki La Liga. W lepszej sytuacji do tego spotkania przystąpi Duma Katalonii, która prowadzi w tabeli z trzema punktami przewagi nad Królewskimi. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że drużyna Hansiego Flicka ma już na swoim koncie jedną porażkę, natomiast zespół Carlo Ancelottiego pozostaje niepokonany. Obie drużyny przystąpią do meczu bez kilku zawodników, ale nie powinno mieć to większego wpływu na jakość widowiska.

Poznaliśmy już nazwisko sędziego, któremu przyjdzie poprowadzić sobotnie spotkanie na Santiago Bernabeu. Będzie nim 41-letni Jose Maria Sanchez Martinez, który na boiskach La Liga sędziuje od 2015 roku.

Dla arbitra będzie to siódmy ligowy mecz w tym sezonie, a dziesiąty biorąc również pod uwagę europejskie pucharu oraz spotkania reprezentacji. Sanchez Martinez w tym sezonie miał już okazję prowadzić mecz z udziałem Barcelony. Miało to miejsce w 1. kolejce, w ramach której Barcelona pokonała na wyjeździe 2:1 Valencię. Obie bramki dla Dumy Katalonii w tym meczu zdobył Robert Lewandowski, w tym jedną z rzutu karnego.

Siedem karnych w dziesięciu meczach

Co zwraca uwagę to częstotliwość z jaką arbiter dyktuje rzuty karne w obecnym sezonie. Sanchez Martinez prowadząc 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach, podyktował aż siedem rzutów karnych. W sześciu meczach La Liga wskazywał na “wapno” cztery razy.

Real Madryt – Barcelona po raz siódmy

Arbiter w trakcie swojej dotychczasowej kariery najczęściej sędziował właśnie zespołom Realu Madryt i Barcelony – odpowiednio 35 i 34 razy. Królewscy w meczach z udziałem tego arbitra mogą się pochwalić bilansem 23-7-5. W przypadku Barcelony bilans ten wynosi 26-2-6.

Dla Sancheza Martineza będzie to już siódme El Clasico w jego karierze. Żaden z dotychczasowych pojedynków nie zakończył się remisem. Obie drużyny odniosły natomiast po trzy zwycięstwa.

data rozgrywki mecz wynik 16.08.2017 Superpuchar Hiszpanii Real Madryt – Barcelona 2:0 23.12.2017 La Liga Real Madryt – Barcelona 0:3 28.10.2018 La Liga Barcelona – Real Madryt 5:1 27.02.2019 Puchar Króla Real Madryt – Barcelona 0:3 24.10.2021 La Liga Barcelona – Real Madryt 1:2 16.10.2022 La Liga Real Madryt – Barcelona 3:1

Spotkanie Real Madryt – Barcelona rozegrane zostanie w sobotę (26 października) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach CANAL+ Premium i Eleven Sports 1. Obie stacje ogłosiły już nazwiska komentatorów El Clasico, którzy mecz skomentują z trybun Santiago Bernabeu.