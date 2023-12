IMAGO / Sergio Ruiz/Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zawodzi w Barcelonie i reprezentacji Polski

Rozwiązanie tej sytuacji znalazł Antoni Piechniczek

Legendarny trener polskiej kadry sugeruje zmianę boiskowego ustawienia Lewandowskiego

Tak Lewandowski zażegna kryzys. Rewolucyjny pomysł Piechniczka

Robert Lewandowski jest krytykowany za występy w reprezentacji Polski i Barcelonie. Kapitan kadry nie strzela już tak wiele goli, co daje do myślenia jego pracodawcy. Radę dla trenerów Lewandowskiego ma były selekcjoner naszej kadry.

– Lewandowskiemu trzeba znaleźć inne miejsce na boisku. On nie powinien być środowym napastnikiem, tym kilerem, który kończy akcję. On powinien grać jako 9,5, on powinien grać trochę z tyłu – przekonuje Antoni Piechniczek w Prawdzie Futbolu.

– Przed nim powinien grać jeden z trójki: Świderski, Milik, Buksa, a on za nimi. Oni mu przygotowują teren. On podaje im piłkę, oni mu zagrają z klepki i on wychodzi sam na sam. Wszyscy wiedzą jak on gra i go wyłączają – dodał dawny opiekun polskiej reprezentacji w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu w serwisie Youtube.