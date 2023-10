"To prawda, że w katalońskim klubie są świadomi, że Lewandowski potrzebuje zmiennika, kogoś kto dałby mu czasem szansę odpoczynku. Niezależnie bowiem od tego, że Polak bardzo o siebie dba, jest jednak w takim wieku, w jakim jest" - przyznaje dziennikarz katalońskiego Diario Sport Sergi de Juan w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".

Od jakiegoś czasu intensywnie dyskutuje się na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego w Barcelonie

Wszystko przez raczej słabszą formę Polaka

Napastnik jest obecnie kontuzjowany i walczy z czasem aby wrócić na mecz z Realem Madryt

“Mają świadomość potrzeby zmiennika”

Robert Lewandowski w ostatnim czasie znajduje się w ogniu sporej krytyki. Czasami mniej, a czasami bardzie zasłużonej. Niemniej faktem jest, że napastnik jest daleki od dobrej formy strzeleckiej w zespole Barcelony, przez co kibice i dziennikarze często uderzali i uderzają w 35-latka. Forma kapitana reprezentacji Polski jednak wciąż jest sinusoidą, a teraz do tego doszła kontuzja. To wszystko powoduje, że w Barcelonie coraz głośniej mówi się o potrzebie sprowadzenia wartościowego zmiennika.

– To prawda, że w katalońskim klubie są świadomi, że Lewandowski potrzebuje zmiennika, kogoś kto dałby mu czasem szansę odpoczynku. Niezależnie bowiem od tego, że Polak bardzo o siebie dba, jest jednak w takim wieku, w jakim jest – przyznaje dziennikarz katalońskiego Diario Sport Sergi de Juan w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

– Nie powiedziałbym, że teraz się więcej mówi o metryce w przypadku Lewandowskiego. Raczej o tym, że potrzebuje odpoczynku w niektórych meczach. To jednak nie tylko z racji wieku, ale też nagromadzenia minut spędzonych na boisku. Wszyscy czasem potrzebują oddechu, przy tak napiętym terminarzu – dodaje.

