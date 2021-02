Duma Katalonii odrobiła zaległości, Messi w swoim stylu

FC Barcelona bez większych problemów pokonała 3:0 Elche w rozegranym w środę zaległym spotkaniu 1. kolejki La Liga. Dzięki tej wygranej Duma Katalonii przesunęła się na trzecie miejsce w ligowej tabeli.

FC Barcelona rozstrzygnęła mecz w drugiej połowie

Spotkanie rozpoczęło się od bardzo groźnej sytuacji pod bramką Barcelony. W szóstej minucie do sytuacji strzeleckiej doszedł Lucas Boye, ale uderzył nad poprzeczką. W odpowiedzi prowadzenie gospodarzom był dać Trincao, ale jego uderzenie wybronił Edgar Badia. Mimo optycznej przewagi Dumy Katalonii w pierwszej połowie nie doczekaliśmy się goli.

Worek z bramkami rozwiązał się po przerwie. Trzy minuty po wznowieniu gry gościom dał o sobie znać Lionel Messi, który przeprowadził świetną dwójkową akcję z Martinem Braithwaite’m i trafił do siatki mając przed sobą tylko bramkarza.

W 70. minucie Argentyńczyk po raz drugi wpisał się na listę strzelców, tym razem wykorzystując dogranie Frenkie’go de Jonga. Cztery minuty później Barcelona prowadziła już 3:0. Po raz drugi w roli asystenta wystąpił Braithwaite, który zgrał piłkę głową do Jordiego Alby. Obrońca strzałem z pięciu metrów trafił do siatki. Wynik nie uległ już zmianie do ostatniego gwizdka sędziego.

Dzięki tej wygranej Barcelona awansowała na trzecie miejsce w tabeli La Liga. Do drugiego Realu Madryt traci tylko dwa punkty, natomiast do liderującego Ateltico Madryt pięć oczek.