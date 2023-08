Real Madryt poinformował, że przeprowadzone badania zdiagnozowały zerwanie więzadła krzyżowego u Thibauta Courtoisa. Bramkarz Królewskich przejdzie operację, po której czeka go kilkumiesięczna absencja.

fot. Imago/Victor Posadas Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois nie dokończył czwartkowego treningu

Przeprowadzone badania wykazały zerwanie więzadła krzyżowego

Belg przejdzie operację, po której czeka go kilka miesięcy przerwy

Tragiczna informacja dla Królewskich

Thibaut Courtois nie dokończył czwartkowego treningu Realu Madryt. W mediach zaczęły pojawiać się sugestie, że nabawił się on poważnej kontuzji, o czym świadczyłoby zachowanie bramkarza, który opuszczał boisko we łzach.

Klub szybko przeprowadził badania medyczne i opublikował oficjalny komunikat. Potwierdziły się najgorsze obawy. Courtois zerwał więzadła krzyżowe w lewej nodze. W najbliższych dniach przejdzie operację, po której czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja. Wiele wskazuje na to, że do gry wróci dopiero w 2024 roku.

Parte médico de Courtois.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2023

Real Madryt z pewnością musi rozejrzeć się za następcą Belga. Niewykluczone, że przed końcem letniego okienka na Santiago Bernabeu zawita nowa twarz.

