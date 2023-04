Pressfocus Na zdjęciu: Jan Oblak

W poniedziałek Diego Simeone potwierdził, że Stefan Savić złamał palec u stopy i wypada z kadry do końca sezonu

Do listy kontuzjowanych zawodników dołączyli również Jan Oblak i Marcos Llorente

Atletico Madryt przystąpi do rywalizacji z RCD Mallorca mocno osłabione

Problemy kadrowe Atletico. Rośnie grono kontuzjowanych

FC Barcelona w poprzedniej kolejce przerwała znakomitą passę kolejnych meczów bez porażki Atletico Madryt. Podopieczni Diego Simeone polegli na Camp Nou 0:1, choć gdyby rywal popisał się lepszą skutecznością, rozmiary porażki mogłyby być dużo większe. Mimo to Rojiblancos wobec potknięć Realu Madryt mają sporą szansę na wicemistrzostwo Hiszpanii.

W najbliższej kolejce Atletico podejmie u siebie RCD Mallorca. Kadra zespołu jest jednak mocno okrojona. Aż trzech zawodników Los Colchoneros doznało kontuzji, o czym jako pierwszy poinformowali dziennikarze MARKI. W kadrze na mecz 31. kolejki zabrakło m.in. Stefana Savicia, Marcosa Llorente i Jana Oblaka.

Podczas gdy uraz bramkarza nie jest poważny i powinien on zagrać w następnym spotkaniu, stan zdrowia Savicia i Llorente budzi zastrzeżenia. Stoper doznał złamania palca u stopy, co oznacza, że może nie pojawić się na murawie już do końca sezonu. Hiszpan tymczasem doznał naderwania mięśnia. Na pewno zabraknie go w najbliższych spotkaniach.

