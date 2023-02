PressFocus Na zdjęciu: Rodrigo de Paul

Hiszpańskie media informują, że po ostatnim meczu ligowym Atletico Madryt z Athletic Bilbao Rodrigo De Paul oraz Memphis Depay narzekają na drobne problemy mięśniowe, które stawiają znak zapytania przy ich występie w sobotnim hicie La Liga przeciwko Realowi Madryt.

Atletico Madryt zapewniło sobie ważne zwycięstwo nad Athletic Club w niedzielę wieczorem, pokonując Basków 1:0 po bramce Antoine’a Griezmanna. Okazuje się, że wywalczenie trzech punktów może mieć olbrzymią cenę.

Hiszpańska Marca informuje, że rojiblancos mogą przystąpić do sobotniego meczu La Liga z Realem Madryt bez dwóch ważnych ogniw. Rodrigo De Paul musiał opuścić plac gry w okolicach 60 minuty z powodu urazu mięśniowego. Na razie nie wiadomo, czy uraz jest poważny, a Argentyńczyk przejdzie dodatkowe badania. Choć może okazać się, że to tylko przemęczenie i gracz będzie w gotowy do rywalizacji z Królewskimi za kilka dni to obecnie jego występ stoi pod znakiem zapytania.

Drugim kontuzjowanym zawodnikiem jest Memphis Depay, który również zmaga się z problemami mięśniowymi. Były zawodnik FC Barcelony już w starciu z Celtą Vigo narzekał na dyskomfort, który nie ustępuje. Depay pojawił się na boisku w meczu z Athletic wchodząc z ławki rezerwowych, ale nie wiadomo, czy będzie do dyspozycji w sobotnim hicie.

Real Madryt również boryka się ze swoimi problemami kadrowymi. Obecnie urazy leczą Ferland Mendy, Toni Kroos i Aurelien Tchouameni. Przed Królewskimi jest jeszcze jednak starcie z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, które odbędzie się we wtorek.

