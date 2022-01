Dembele wystosował oświadczenie. “Nie poddam się szantażowi”

PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele (z lewej)

FC Barcelona poinformowała dziś, że zerwała negocjacje z Ousmane’em Dembele i ogłosiła, że zamierza sprzedać go jeszcze zimą. Francuz odpowiedział oświadczeniem, w którym wylewa z siebie żal i przekonuje, że wciąż jest zaangażowany w projekt.

Barcelona ogłosiła dziś koniec negocjacji kontraktowych z Dembele

Francuz odpowiedział oświadczeniem, w którym przekonuje, że pozostaje do dyspozycji trenera, a negocjacje trwają

Dembele: od czterech lat słucham plotek na mój temat, koniec z tym

Saga transferowa z Ousmane’em Dembele trwa w najlepsze. W czwartek Barcelona ogłosiła zakończenie negocjacji kontraktowych i zapowiedziała sprzedaż Francuza jeszcze zimą. Xavi Hernandez zdecydował się nie powoływać go na pucharowe spotkanie z Athletikiem. 24-latek odpowiedział mocnym oświadczeniem.

“Minęły cztery lata, odkąd przestałem czytać wiadomości na swój temat. Od czterech lat pojawiają się o mnie plotki. Ludzie haniebnie kłamali, by mnie skrzywdzić. Nie odpowiadałem. Czy to był błąd? Z pewnością. Od dzisiaj będę odpowiadał szczerze i nie poddam się szantażowi. Mam 24 lata i jak każdy mam wady. Przeżyłem trudne chwile, kontuzje, Covid również wywarł na mnie wpływ. Wystąpiłem w meczu, nie odbywszy wcześniej żadnej sesji treningowej po powrocie do zdrowia, gdy poprosił mnie o to trener. Bez pytania. Grałem tak, jak zawsze, bo to moja pasja.

Zabraniam mówić, że brak mi zaangażowania w projekt. Zabraniam przypisywać mi fałszywych intencji, a także wypowiadać się w imieniu moim lub mojego agenta, któremu w pełni ufam. Wciąż posiadam ważny kontrakt. Pozostaję do dyspozycji trenera. Zawsze dawałem z siebie wszystko dla moich kolegów i to się nie zmieni. Nie jestem człowiekiem, który oszukuję, a już na pewno nie takim, który podda się szantażowi. Jak wiecie, trwają negocjacje. Pozwalam zająć się nimi mojemu agentowi. Ja zajmuję się grą w piłkę. Skupmy się na najważniejszym, czyli zwyciężaniu” – możemy przeczytać na oficjalnym profilu instagramowym Dembele.

Z powyższego oświadczenia możemy dowiedzieć się tyle, co nic. Trudno jednak spodziewać się, by Barcelona zmieniła zdanie i pozwoliła Francuzowi odejść za pół roku za darmo, jeśli nie dostanie horrendalnej i niczym niezasłużonej podwyżki.

Dembele trafił do stolicy Katalonii latem 2017 roku. Rozegrał dla klubu 129 meczów. Zanotował w nich 31 bramek i 23 asysty.

