FC Barcelona w przypadku dzisiejszego występu Ousmane Dembele z Deportivo Alaves będzie musiała zapłacić dodatkowe pięć milionów euro Borussii Dortmund. To dodatkowy efekt porozumienia między hiszpańskim a niemieckim klubem, do którego doszło w 2017 roku.

FC Barcelona pozyskała francuskiego zawodnika z BVB za 105 milionów euro. Sternicy Dumy Katalonii zobowiązali się do wypłacenia dodatkowych bonusów w wysokości 40 milionów euro uzależnionych od osiągnięć zawodnika.

Według informacji hiszpańskiej Marki, jeśli Dembele zagra dzisiaj w spotkaniu ligowym, to aktywowany zostanie kolejny bonus. Dzięki niemu Borussia Dortmund wzbogaci się o pięć milionów euro.

Transfer za krocie wciąż odbija się czkawką Barcelonie

Barcelona już zdołała uregulować 25 milionów euro dodatkowej premii. Były one efektem konsekwentnych kwalifikacji zespołu do Ligi Mistrzów. Wygląda na to, że lada moment dortmundzki klub uzyska dodatkowy profit z transakcji dotyczącej Dembele.

21-krotny reprezentant Francji od momentu, gdy trafił na Camp Nou, to rozegrał w szeregach Barcy łącznie 99 meczów. Zdobył w nich 25 bramek i 20 asyst. Dembele w tym roku w szeregach Barcy zagrał w każdym meczu ligowym w wyjściowym składzie.

Obecny kontrakt 23-latka z Barcą obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 50 milionów euro. W tym sezonie zawodnik najczęściej grał na prawym skrzydle. O miejsce w składzie rywalizuje między innymi z Trincao, czy Antoinem Griezmannem. Zatem konkurentów do gry ma z górnej półki.



