Co za mecz Lewandowskiego! Bramka i dwie asysty! [WIDEO]

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Lewandowski w meczu z Atletico

Lewandowski-show w La Liga

Polak zdobył gola i zaliczył dwie asysty

Lewy jest w doskonałej formie

Lewandowski z golem i asystą

Robert Lewandowski jest w wybornej formie przed barażowym meczem o Euro 2024 z Estonią. Polski napastnik prowadzi Barcelonę do wygranej w szlagierze La Liga przeciwko Atletico Madryt.

𝐆⚽⚽⚽𝐋! 🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! 🎯🔥



Kapitalnie zrobił to Polak! 🤩 Bramka i asysta przeciwko Atlético Madryt! 👏 Ależ forma! ⭐ #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/fPAx8ZRtwL — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 17, 2024

Nasz rodak najpierw zanotował asystę, a po przerwie dołożył do tego gola, a efektowny sposób wykańczając akcję po dograniu Raphinhi. Gdyby tego było mało w 65. minucie zanotował też kluczowe podanie przy trafieniu Fermina.

Ciekawe jest to, że początek meczu wcale nie wskazywał na to, że polski napastnik zagra tak dobrze. Lewandowski był w pierwszych fragmentach widowiska kompletnie niewidoczny. Zmieniło się to jednak w momencie podania do Felixa, który zdobył pierwszego gola.

🇵🇱 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐌𝐄𝐂𝐙 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! 😍🔥



Kolejna asysta Polaka! ✨ Ależ dogranie na głowę Fermína Lópeza! 😱⚽ Wow! 🤩 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/BXO2ccwDQQ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 17, 2024

Polak trafił do siatki w drugim meczu z rzędu. 12 marca wpisał się też na listę strzelców w Lidze Mistrzów przeciwko Napoli.

