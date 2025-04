Carlo Ancelotti odejdzie z Realu Madryt. Zaliczy miękkie lądowanie

Carlo Ancelotti nie będzie trenerem Realu Madryt w następnym sezonie. 65-letni szkoleniowiec najprawdopodobniej zaliczy miękkie lądowanie i zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Brazylii - poinformował serwis The Athletic.

Carlo Ancelotti

Brazylijczycy postawią na swoim. Carlo Ancelotti przyjmie ofertę

Dni Carlo Ancelottiego w Realu Madryt są już policzone, a pytaniem pozostaje tylko to, kiedy Florentino Perez zwolni włoskiego szkoleniowca. Przypomnijmy, że drużyna Królewskich zawiodła w Lidze Mistrzów, gdzie odpadła na etapie ćwierćfinału po przegranym 1:5 dwumeczu z Arsenalem. Faworytem do objęcia posady trenera zespołu Los Blancos jest Xabi Alonso. Hiszpan robi furorę jako opiekun Bayeru Leverkusen, z którym wygrał dwa trofea – Bundesligę oraz Puchar Niemiec.

Wszystko wskazuje na to, że Carlo Ancelotti zaliczy miękkie lądowanie po odejściu z Realu Madryt. Jak poinformował serwis “The Athletic”, 65-latek nie ma zamiaru kończyć kariery trenerskiej i najprawdopodobniej zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Brazylii. Słynny menedżer od dawna jest kuszony przez tamtejszą federację, ale dotychczas doświadczony szkoleniowiec miał nadzieję na pozostanie w stolicy Hiszpanii, co w tym momencie wydaje się nierealnym scenariuszem.

Co ciekawe, gdyby Carlo Ancelotti rzeczywiście przejął drużynę Canarinhos, to nadal miałby okazję współpracować z Viniciusem Juniorem, Rodrygo Goesem, Endrickiem oraz Ederem Militao, których prowadzi na Santiago Bernabeu. Reprezentacja Brazylii ma na swoim koncie 21 punktów i zajmuje 4. miejsce w tabeli eliminacji do mistrzostw świata 2026. Celem ekipy z Kraju Kawy będzie awans oraz jak najlepszy występ na najbliższym mundialu.