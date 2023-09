IMAGO/Gareth Evans Na zdjęciu: Julen Lopetegui

Quique Setien wyrzucony przez Villarreal. Kto następcą?

Quique Setien pożegnał się z pracą jako pierwszy trener w tym sezonie La Ligi. Villarreal uznał, że trzy zdobyte punkty na dwanaście to zdecydowanie za mało. Hiszpański klub szuka już nowego szkoleniowca.

Posadę trenera Żółtej Łodzi Podwodnej może objąć były opiekun Realu Madryt oraz reprezentacji Hiszpanii. Julen Lopetegui pracował ostatnio w Wolverhampton, które porzucił na kilka dni przed startem sezonu w Premier League.

Cadena SER informuje, że inny kandydat to były opiekun Korony Kielce, czyli Pacheta. To on obok Lopeteguiego ma największe szanse na angaż. Pozostałe opcje rozważane przez Villarreal to: Quique Sáncheza Flores, Javi Gracia oraz Rodolfo Arruabarrena.