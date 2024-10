Real bez Courtois i Rodrygo, ale wraca inna gwiazda. Może wystąpić w Klasyku

Brahim Diaz wrócił już do treningów po kontuzji uda, której nabawił się ponad miesiąc temu. Mario Cortegana na łamach The Athletic ujawnił, że marokański pomocnik może zostać powołany na El Clasico. Mecz Realu Madryt z Barceloną zaplanowano na sobotę.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Trening Realu Madryt

Brahim Diaz ma znaleźć się w kadrze meczowej na El Clasico

Brahim Diaz w połowie września nabawił się kontuzji uda, przez którą pauzuje do teraz. Ofensywny pomocnik miał wrócić do gry w listopadzie, ale wygląda na to, że zobaczymy go na murawie szybciej, gdyż jego rehabilitacja przebiega lepiej, niż przewidywano. Sześciokrotny reprezentant Maroka wrócił już do treningów i wydaje się, że zostanie powołany na sobotni mecz przeciwko Barcelonie – donosi Mario Cortegana z “The Athletic”.

Warto dodać, że Carlo Ancelotti w zbliżającym się wielkimi krokami El Clasico nie będzie mógł skorzystać z Thibaut Courtois oraz Rodrygo, którzy doznali kontuzji podczas wtorkowego meczu Ligi Mistrzów między Realem Madryt a Borussią Dortmund (5:2). Oprócz nich nadal niedostępni są także David Alaba i Dani Carvajal. Do kadry meczowej ma za to wrócić wyżej wspomniany Brahim Diaz, co na pewno ucieszy włoskiego szkoleniowca.

Marokański pomocnik jest zawodnikiem Realu Madryt od stycznia 2019 roku, choć warto dodać, że lata 2020-2023 spędził na czasowym pobycie w Milanie. Urodzony w Maladze atakujący w koszulce ekipy ze stolicy Hiszpanii rozegrał łącznie 71 meczów, strzelił 15 goli i zanotował 13 asyst. W poprzedniej kampanii mierzący 170 centymetrów playmaker znacznie przyczynił się do wygrania przez stołeczny klub Ligi Mistrzów oraz La Ligi.

Spotkanie Real Madryt – FC Barcelona w ramach 11. kolejki La Ligi odbędzie się w najbliższą sobotę, 26 października o godzinie 21:00. Aktualnym liderem tabeli jest Duma Katalonii.