IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen od pewnego czasu leczy uraz pleców

FC Barcelona rozważą operację lub leczenie naturalnymi sposobami

Oba scenariusze wykluczają Niemca z gry do końca roku

Ter Stegen w 2024 roku już nie wystąpi

Marc-Andre Ter Stegen był niedostępny podczas trzech ostatnich meczów FC Barcelony z Rayo Vallecano, FC Porto i Atletico Madryt. Bramkarz wciąż narzeka na uraz pleców. W poniedziałek pojawiły się doniesienia, że Niemiec będzie musiał przejść operację.

Początkowo uznano, że sytuacja Ter Stegena nie jest poważna, ale jego powrót do zdrowia przebiega znacznie wolniej, niż przewidywano, Javi Miguel donosi, że Barcelona w tym momencie rozważa dwie opcje. Jedną z nich rzeczywiście jest niezbyt skomplikowana operacja, po której zawodnik będzie potrzebował od czterech do sześciu tygodni, by wrócić do pełnej sprawności.

Druga to również kilkutygodniowa przerwa, aby ból mógł naturalnie ustąpić. Taki scenariusz wiąże się jednak z ryzykiem utrzymywania się dyskomfortu. Lekarze sugerują wybór pierwszego wariantu. Miguel informuje również, że niezależnie od podjętej decyzji Ter Stegen w tym roku już na pewno nie wystąpi.

Zobacz również: Media ostro oceniły występ Lewandowskiego. “Mecz do zapomnienia”