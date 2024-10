Boniek skomentował powrót Szczęsnego. Stanowcza opinia

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Tylko krowy nie zmieniają poglądów – mówi Boniek o powrocie Szczęsnego

Wojciech Szczęsny od kilku dni przebywa w Barcelonie, gdzie lada moment złoży podpis pod rocznym kontraktem. Były reprezentant Polski postanowił wznowić karierę po tym, jak otrzymał propozycję gry w Dumie Katalonii. Przypomnijmy, że Marc-Andre ter Stegen ze względu na poważną kontuzję prawdopodobnie wypadł z gry do końca sezonu. Były bramkarz Juventusu w środę (2 października) ma zostać ogłoszony jako nowy zawodnik FC Barcelony.

Decyzja o związaniu się umową z Barceloną wywołała spore poruszenie nie tylko w polskich, ale również zagranicznych mediach. O powrocie Szczęsnego do zawodowego sportu wypowiada się wiele legend. Ostatnio głos ws. zmiany zdania przez 34-latka zabrał Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN-u w rozmowie z portalem TVP Sport podkreślił, że przewidział sytuację o rychłym powrocie Wojtka do futbolu. Co więcej, zasugerował również, że tylko krowy nie zmieniają swoich poglądów.

– Ja to przewidywałem, bo mówiłem, że Wojtek będzie, jak każdy bokser, który mówi, że kończy karierę, a po pół roku czy roku chce wracać. Wojtkowi się to bardzo szybko zmieniło. Muszę powiedzieć, że te wszystkie jego wywody z okazji zakończenia kariery, że to decyzja bardzo poważna i przemyślana, okazały się pustymi słowami. Jeśli byłaby to decyzja do końca przemyślana, to kontuzja jednego bramkarza nie byłaby przyczyną tego, że ktoś zmienia zdanie. Ale tylko krowy nie zmieniają poglądów – powiedział Zbigniew Boniek dla TVP Sport.

Szczęsny ostatnie lata spędził w Juventusie. W poprzedniej kampanii w barwach Starej Damy rozegrał 28 spotkań, w których 15 razy zachował czyste konto.