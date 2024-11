PA Images / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Zbigniew Boniek

Lewandowski ze Złotą Piłką? Boniek: Ten czas już minął

Robert Lewandowski notuje znakomite liczby na początku sezonu 2024/2025 i według wielu ekspertów wyrasta na głównego faworyta do zdobycia Złotej Piłki w 2025 roku. Polak bez wątpienia ma szanse na znalezienie się w gronie ścisłych kandydatów, natomiast podstawowymi warunkami są utrzymanie obecnej dyspozycji oraz drużynowe sukcesy z FC Barceloną. Aktualnie sprawa wygląda naprawdę obiecująco.

WIDEO: Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

Na ten temat postanowił wypowiedzieć się Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN oraz znakomity piłkarz określił Lewandowskiego mianem najlepszej “dziewiątki” w XXI wieku, ale jednocześnie uznał, że napastnik Barcelony raczej już nie zdobędzie Złotej Piłki. Według wiceprezydenta UEFA czas na zdobycie tej prestiżowej nagrody już minął.

– Według mojej oceny Robert jest najlepszym numerem “9” XXI wieku, ale ja do tego numeru nie zaliczam Messiego ani Ronaldo. Nie wiem, czy Messi to “9”, “10”, “9,5”, natomiast Cristiano to nie jest typowa “9” – powiedział Boniek.

– Myślę, że ten czas, gdy Robert mógł wygrać Złotą Piłkę, już minął, natomiast może cały czas mieć własną satysfakcję i strzelać jak najwięcej, bo to zostanie w historii – podsumował kwestię Złotej Piłki.

