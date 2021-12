Bodmer: Dembele staje się profesjonalistą

Pressfocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Po powrocie do zdrowia, Ousmane Dembele jest jednym z najlepszych piłkarzy FC Barcelona w sezonie 2021/2022. Zdaniem byłego piłkarza Olympique Lyon i PSG, a także bliskiego przyjaciela piłkarza Barcy, Mathieu Bodmera to efekt zmiany podejścia do życia 24-letniego skrzydłowego.

Ousmane Dembele od momentu powrotu do gry, wystąpił już w 10 spotkaniach FC Barcelona

Francuski skrzydłowy zdecydowanie wyróżnia się na tle kolegów

Teraz najważniejsze jest, aby Francuz dogadał się z katalońskim klubem w sprawie nowej umowy

Wiara Xaviego

Ousmane Dembele do gry wrócił dopiero w listopadzie. Wcześniej zmuszony był leczyć kontuzję kolana, której doznał jeszcze w czasie EURO 2020. W czasie jego przymusowej nieobecności wiele zmieniło się na Camp Nou. Z powodu słabych wyników zwolniony został Ronald Koeman, zaś jego następcą został Xavi Hernandez. Nowy szkoleniowiec w wielu wywiadach podkreślał, że chce, aby francuski skrzydłowy był czołową postacią jego zespołu.

Długo oczekiwany powrót 27-krotnego reprezentanta Francji na murawę nastąpił 2 listopada, w rywalizacji z Dynamem Kijów w Lidze Mistrzów. Od tego czasu Dembele wystąpił w siedmiu meczach FC Barcelona we wszystkich rozgrywkach (cztery razy w La Liga i trzy w Champions League). I choć jego indywidualne statystyki na razie nie powalają na kolana (jedna asysta), to jednak widać jego pozytywny wpływ na postawę Dumy Katalonii.

Zdaniem byłego gracza Olympique Lyon, PSG, a także bliskiego przyjaciela, Mathieu Bodmera, Dembele stał się po prostu większym profesjonalistą.

Dembele musi zostać w Barcelonie

– Wiem, że jego wielką wadą jest wieczne spóźnianie się, ale uwierzcie mi – Dembele w ostatnim czasie naprawdę staje się coraz bardziej profesjonalny – przyznał Bodmer w rozmowie z RMC Sport. – Kompletnie zmienił tryb życia, zatrudnił m.in. prywatnego kucharza i fizjoterapeutę. To dobry znak na przyszłość.

Bodmer zaprzeczył również, jakoby wieczne problemy ze zdrowiem Dembele były efektem jego niewłaściwego trybu życia: – Tak się zdarza, bo on po prostu jest bardzo kruchej budowy ciała. Kontuzja, taka jak chociażby ta na EURO 2020, jest kwestią mięśni, a nie trybu życia. Uwierzcie mi, że on wcale nie chodzi późno spać, rzadko kiedy też wychodzi z domu.

Pytanie tylko, ile kibice na Camp Nou będą mieli okazję cieszyć się grą Dembele. Francuzowi bowiem 30 czerwca kończy się kontrakt z Blaugraną, a sam zawodnik wcześniej sygnalizował, że latem będzie chciał zmienić klub. – Musi dojść do porozumienia z Barceloną. Ma bardzo dobre relacje z Xavim, on przecież co tydzień w wywiadach składa mu deklaracje miłości – zauważa.

