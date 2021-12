fot. PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele według katalońskiego Sportu nie przedłuży kontraktu z FC Barceloną. Kataloński klub nie jest w stanie spełnić wymagań zawodnika. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że francuski skrzydłowy jest coraz bliżej rozstania z Barcą.

FC Barcelona jest coraz dalej od podpisania nowego kontraktu z Ousmane Dembele

Francuski zawodnik ma umowę ważną do końca czerwca 2022 roku

Reprezentant Francji znajduje się na celowniku takich klubów jak Man Utd, czy Newcastle United

Dembele powoli żegna się z Barcą?

Ousmane Dembele i jego przyszłość w klubie z Camp Nou od dłuższego czasu jest na świeczniku mediów. Najnowsze doniesienia w sprawie zawodnika sugerują, że władze Barcelony powoli tracą cierpliwość. To pozwala przypuszczać, że drogi zawodnika i Blaugrany wkrótce się rozejdą.

Dembele trafił do Barcelony z Borussii Dortmund za 135 milionów euro w 2017 roku. Zawodnik jednak tak naprawdę nigdy nie odgrywał ważnej roli w szeregach Katalończyków. 24-latek wystąpił w tym sezonie w zaledwie pięciu spotkaniach, spędzając na boisku 177 minut.

Katalońska prasa ujawniła w ostatnich dniach, że zawodnik ma czas na podjęcie decyzji do 15 grudnia. Odejście zawodnika byłoby bez wątpienia kolejnym ciosem dla Katalończyków po tym, jak z klubem rozstali się latem Lionel Messi oraz Antoine Griezmann. Xavi jest zdecydowanie zwolennikiem zatrzymania piłkarza w klubie.

– Dembele na swojej pozycji i z odpowiednią pracą, może być najlepszy na świecie. Nie mam wątpliwości co do jego umiejętności. Może być wielkim skrzydłowym. Wszystko będzie zależeć od jego mentalności. Musimy też o niego dbać i mu pomóc. Bez wątpienia przedłużenie z nim umowy jest nas priorytetem i to jest oczywiste – mówił trener Blaugrany.

W ostatnim meczu Barcy z Bayernem francuski zawodnik grał do 73 minuty. Ogólnie był to jego trzeci występ w tej edycji Ligi Mistrzów.

