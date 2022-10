PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Bild donosi, że aż sześciu piłkarzy Barcelony życzy sobie zwolnienia Xaviego Hernandeza. Głównym powodem takiego stanu rzeczy ma być brak doświadczenia trenera. Wśród krytyków Hiszpana wymienia się choćby Jordiego Albę czy Gerarda Pique.

Ostatnie wyniki miały sprawić, że część graczy Barcelony zaczęła odwracać się od Xaviego

Według niemieckiego Sport Bild, wśród krytyków trenera są choćby jego dawni koledzy z boiska: Jordi Alba i Gerard Pique

Łącznie jest ich sześciu. Uważają, że 42-latkowi brakuje doświadczenia do prowadzenia takiego zespołu, jak Blaugrana

Bild twierdzi, że sześciu graczy Barcelony odwróciło się od Xaviego

Za Barceloną kilka trudnych tygodni. Szansa na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów jest iluzoryczna. W ubiegły weekend Duma Katalonii przegrała zaś pierwszy mecz w La Lidze; prestiżowe El Clasico przeciwko Realowi Madryt (1:3).

Jak donosi Sport Bild, ostatnie rezultaty sprawiły, że część zawodników odwróciło się od Xaviego Hernandeza. Uważają oni, że Hiszpanowi brakuje doświadczenia. Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem pracy w Barcelonie, 42-latek trenował tylko katarskie Al-Sadd.

Wśród krytyków znaleźli się nawet byli koledzy Hiszpana z boiska. Mowa tu o Gerardzie Pique oraz Jordim Albie. Obaj weterani nie są też zadowoleni ze swych ról w drużynie. Pozostali niezadowoleni to choćby wypożyczeni Sergino Dest i Samuel Umtiti, ale też Frenkie de Jong i Memphis Depay. Biorąc pod uwagę, że tych doniesień nie cytował żaden hiszpański dziennik, należy podchodzić do tych rewelacji z pewną rezerwą. Być może mają one związek z nadchodzącym spotkaniem Blaugrany z Bayernem Monachium i napiętymi relacjami pomiędzy oba klubami.

