PressFocus Na zdjęciu: Alfonso Pedraza

Juventus oraz Inter Mediolan spróbują latem sprowadzić Alfonso Pedrazę. Lewy obrońca Villarrealu od kilku lat błyszczy równą dyspozycją w La Lidze.

Juventus i Inter poszukują na rynku lewych defensorów

Obu klubom podoba się Alfsonso Pedraza

Włosi będą musieli wykosztować się na Hiszpana. Jego kontrakt obowiązuje aż do 2026 roku

Pedraza na celowniku Juventusu i Milanu

Alex Sandro najprawdopodobniej niebawem opuści Juventus, a i Inter Mediolan poszukuje wzmocnienia na tę pozycję. Na celowniku obu włoskich gigantów znalazł się zawodnik Villarrealu.

Alfonso Pedraza nie jest najbardziej medialnym zawodnikiem Żółtej Łodzi Podwodnej, ale od kilku lat zawłaszczył dla siebie lewą flankę. Wygryzł ze składu choćby, sprzedanego tego lata do Brighton & Hove Albion, Pervisa Estupinana. Przez wielką konkurencję na tej pozycji nie miał jeszcze okazji, by zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii, ale pokazał się na wielkiej scenie. 26-latek był ważnym elementem Villarrealu, który w poprzedniej edycji dotarł do półfinału Ligi Mistrzów.

Klub z Estadio de la Ceramica pokazał w ostatnich latach, że jest twardym negocjatorem. Tacy gracze, jak Pau Torres czy Gerard Moreno co roku są ofiarami licznych plotek od bogatszych zespołów. Ostatecznie pozostają w Villarrealu. Kontrakt lewego obrońcy obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, więc Hiszpanie mają przewagę w negocjacjach. Juventus i Inter muszą być gotowe na sięgniecie do kieszeni.

Pedraza wystąpił w tym sezonie już w 11 meczach na wszystkich frontach. Zanotował gola i dwie asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 18 milionów euro.

