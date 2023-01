Pressfocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Dni Edena Hazarda w Realu Madryt wydają się już policzone. Według dziennikarzy Relevo Belg został ostatecznie skreślony przez Carlo Ancelottiego, a klub postara się jak najszybciej go sprzedać. Zainteresowanie jego transferem wykazywały już m.in. kluby z MLS.

Eden Hazard pozostał w Realu Madryt i chciał walczyć o miejsce w składzie

Dziennikarze Relevo uważają, że Carlo Ancelotti definitywnie skreślił już skrzydłowego

Real postara się jak najszybciej sprzedać Belga

Koniec Hazarda w Realu Madryt

Transfer Edena Hazarda do Realu Madryt zdecydowanie nie wypalił tak, jak oczekiwałby tego zarząd klubu, a także kibice. Kariera Belga w barwach Królewskich naznaczona jest niemal nieustannymi problemami zdrowotnymi. Przez to skrzydłowy w trakcie 3,5 sezonu rozegrał jedynie 72 mecze. Jego dorobek w nich to siedem bramek i 11 asyst. Jak na zawodnika kupionego za 115 milionów euro dość mizernie.

Belg mógł już latem opuścić szeregi Los Blancos, jednak jego intencją była walka o miejsce w składzie. Oczekiwania zostały dość szybko zweryfikowane przez słabą formę i kolejne problemy zdrowotne. Obecnie Hazard w Realu jest głębokim rezerwowym, a pierwszeństwo do gry przed nim ma m.in. Marco Asensio. Carlo Ancelotti w rozgrywkach 2022/23 dał mu szansę zagrać w sześciu meczach. Przełożyło się to na niecałe 300 minut na boisku.

Dziennikarze Relevo przekazali, że 31-latek został już definitywnie skreślony przez sztab szkoleniowy Królewskich, a klub postara się go sprzedać. Niewykluczone, że jeszcze w zimowym oknie transferowym.

🚨🎖️| Unless a miracle happens, Eden Hazard will leave Real Madrid next summer. @relevo — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 1, 2023

Podsumowanie sytuacji Hazarda w Realu Madryt jest następujące: wszyscy go kochają, ale nikt w niego nie wierzy. Upiera się, że chce wypełnić kontrakt i zostać na kolejne półtora roku, lecz choć w klubie darzą go dużym szacunkiem, to nie widzą dla niego dalszej drogi – możemy przeczytać.

Hazard po Mistrzostwach Świata w Katarze zdecydował się zakończyć karierę reprezentacyjną i poświęcił się w pełni ciężkim treningom w klubie. Zostało to dostrzeżone przez media, które informowały, że Belg znajduje się w najlepszej formie fizycznej od lat i może otrzymać jeszcze szansę od Ancelottiego. Dziś wiemy, że tak nie będzie.

