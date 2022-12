PressFocus Na zdjęciu: Ferland Mendy

Ferland Mendy jest coraz częściej kwestionowany w zespole Realu Madryt. Jak donoszą liczne media, Królewscy otrzymali od Newcastle United bardzo dużą ofertę za 27-latka. Możemy spodziewać się, że Florentino Perez podejmie negocjacje.

Newcastle United złożyło intratną ofertę za Ferlanda Mendy’ego

Francuz od dawna nie jest już niekwestionowanym członkiem pierwszego składu w ekipie Królewskich

Znając Florentino Pereza, prezes Los Blancos może wykorzystać tę szansę na zarobienie na Francuzie

Mendy zmieni Madryt na Newcastle? Wpłynęła “bardzo duża” oferta

Real Madryt w ostatnich latach znany jest z wykorzystywania rynkowych okazji. Dzieje się tak nawet, gdy na pierwszy rzut oka dany ruch zdaje się nielogiczny. Florentino Perez pozwolił w 2018 roku odejść Cristiano Ronaldo za 117 milionów euro, a ostatnio sprzedał Casemiro, mimo że Brazylijczyk rozpoczął sezon w wyjściowym składzie.

Teraz może dojść do podobnej sytuacji. Footmercato donosi, że Newcastle United bardzo poważnie interesuje się Ferlandem Mendym. Mało tego, Sroki złożyły już ofertę za 27-letniego Francuza. Według źródła, owa oferta jest “bardzo korzystna” dla Królewskich. Może ona być tak wysoka również z powodu zainteresowania ze strony Paris Saint-Germain.

Reprezentant Francji niegdyś był niekwestionowanym członkiem pierwszego składu Realu Madryt, zwłaszcza za czasów Zinedine’a Zidane’a. Trenerzy doceniają nieustępliwość w defensywie 27-latka. W ataku nigdy nie był jednak zbyt przydatny, w ostatnich miesiącach nie był też już żadną skałą w obronie. Choć Los Blancos wykluczają możliwość sprzedaży Mendy’ego już zimą, latem Perez będzie mógł wykorzystać zastrzyk gotówki do zakupu nowego, bardziej pasującego do profilu klubu, lewego defensora. Ostatnio media mówiły, że celem Królewskich na 2024 roku jest Alphonso Davies. Zmiana sytuacji finansowej mogłaby jednak sprawić do przyspieszenia tych planów.

Mendy w tym sezonie rozegrał 20 spotkań. Zanotował jedną ligową asystę.

Czytaj więcej: Ronaldo wyjawił, co skłoniło go do przenosin.

Villarreal Real Madryt 3.20 3.80 2.17 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 grudnia 2022 12:44 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin