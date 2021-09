Real Sociedad San Sebastian zaliczył w niedzielnym spotkaniu siómek kolejki ligi hiszpańskiej drugie zwycięstwo z rzędu. Baskowie pokonali 1:0 Elche CF. Tymczasem Rayo Vallecano pewnie wygrało 3:1 z Cadiz CF. Kolejne trafienie dla ekipy z Estadio de Vallecas zaliczył Radamel Falcao.

Real Sociedad z drugą z rzędu wygraną

Real Sociedad San Sebastian miał zamiar wykorzystać potknięcia Atletico Madryt i Realu Madryt, mogąc jednocześnie zbliżyć się do czołówki ligowej tabeli. Rywale Basków mieli natomiast nadzieje na to, że zrehabilitują się swoim kibicom za porażkę z Elche.

Faworyzowany Real Sociedad w pierwszej połowie dyktował warunki gry, ale nie potrafił swojej przewagi przełożyć na gole. Tym samym do przerwy na Reale Arena miał miejsce bezbramkowy remis.

Po zmianie stron sprawy w swoje nogi wziął Mikel Oyarzabal. 24-latek pierwszą próbę pokonania golkipera rywali podjął w 54. minucie, ale bez efektu. Nie pomylił się natomiast w 81. minucie, gdy po efektownym przyjęciu ograł bramkarza i strzałem do pustej bramki zapewnił trzy oczka swojej drużynie.

Real Sociedad San Sebastian – Elche CF 1:0 (0:0)

1:0 Oyazabal 81′

Falcao niezawodny

Rayo Vallecano po dwóch z rzędu porażkach na starcie sezonu szybko wskoczyło na właściwe tory i nie zamierza się tym zadowalać. Drużyna Andoniego Iraoli miała chęć, aby w niedzielę kontynuować dobrą passę. Na przeszkodzie tej ekipy stanął z kolei zespół z Kadyksu.

Od pierwszych fragmentów rywalizacji zespołem aktywniejszym byli gospodarze. Na efekty takiej postawy nie trzeba było długo czekać. Już w dziewiątej minucie Rayo na prowadzenie wyprowadził Alvaro Garcia. Radość gospodarzy z korzystnego wyniku nie trwała jednak długo, bo już w 23. minucie do wyrównania doprowadził Warazdat Harojan.

Ostatnie słowo w pierwszej połowie należało natomiast do Radamel Falcao, który dostawił nogę do piłki zagranej na skrzydle i do przerwy Rayo prowadziło 2:1. Wynik rywalizacji już w drugiej odsłonie ustalił z kolei Isi Palazon, zdejmując po swoim strzale pajęczynę z bramki rywali w 87. minucie. Tym samym drużyna z Madrytu zanotowała trzecie zwycięstwo w La Liga z rzędu.

Rayo Vallecano – Cadiz CF 3:1 (2:1)

1:0 Alvaro Garcia 9′

1:1 Haroyan 23′

2:1 Falcao 44′

3:1 Palazan 87′