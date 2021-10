FC Barcelona poinformowała, że pierwszą drużynę tymczasowo przejmie Sergi Barjuan, który do tej pory trenował zespół rezerw katalońskiego klubu. Blaugrana podkreśla, że Barjuan pozostanie na stanowisku tylko do momentu wybrania stałego następcy Ronalda Koemana.

Po kompromitującej porażce z Rayo Vallecano (0:1), Ronald Koeman stracił pracę w roli trenera Barcelony

Media spekulują, że klub jest już niemalże dogadany z Xavim Hernandezem, ale obie strony nie zdążą podpisać kontraktu przed najbliższym meczem Blaugrany

W czwartek klub poinformował, że tymczasowo Ronalda Koemana zastąpi trener Barcelony B, Sergi Barjuan

Barcelona – wiemy, kto został trenerem tymczasowym

Środowa porażka Barcelony z Rayo Vallecano (0:1) przelała czarę goryczy. W nocy po spotkaniu klub poinformował, że Ronald Koeman nie będzie już pełnił funkcji szkoleniowca. Media są niemal pewne, że Duma Katalonii doszła już do porozumienia z Xavim Hernandezem, który obecnie negocjuje swoje odejście z Al-Sadd. Dopóki jednak były pomocnik Blaugrany i reprezentacji Hiszpanii nie podpisze kontraktu, zespół prowadzić będzie szkoleniowiec tymczasowy.

Wydawało się, że głównym faworytem do objęcia tego stanowiska jest Albert Capellas, ale w ostatniej chwili doszło do zwrotu akcji. Tymczasowym trenerem zostanie bowiem Sergi Barjuan. Jest to, od początku bieżącego sezonu, szkoleniowiec rezerw klubu, występujących w trzeciej lidze. Jeszcze rano Barjuan prowadził trening ze swoją drużyną i nawet nie wspomniał zawodnikom o nowej funkcji, co sugeruje, że sam o tym nie wiedział.

Joan Laporta przedstawi 49-latka zawodnikom pierwszej drużyny przed czwartkowym treningiem, zaplanowanym na godzinę 17:00. Na drugi dzień trener weźmie udział w konferencji prasowej.

Nie wiadomo, kto przejmie rolę trenera Barcelony B. Możliwe też, że nie będzie to konieczne, jeżeli Duma Katalonii szybko dojdzie do pełnego porozumienia z Xavim i jego obecnym pracodawcą.

