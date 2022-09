PressFocus Na zdjęciu: Marcos Alonso

FC Barcelona planuje zaprezentować Marcosa Alonso i Hectora Bellerina we wtorek po konferencji prasowej Xaviego. Zwykle klub unika prezentowania dwóch zawodników jednocześnie, ale napięty terminarz uniemożliwia stworzenie dwóch oddzielnych wydarzeń.

FC Barcelona na dobre rozpoczęła już sezon 2022/2023. Pomimo perturbacji, klub relatywnie szybko skompletował większość kadry i zarejestrował ją do gry. Jednakże, ostatniego dnia okienka transferowego Duma Katalonii sfinalizowała jeszcze dwa wzmocnienia. Pierwszym jest Marcos Alonso, o którego przenosinach na Camp Nou mówiło się od miesięcy. Do swojej macierzystej drużyny wrócił też Hector Bellerin. Obaj skrajni obrońcy trafili do Dumy Katalonii jako wolni zawodnicy.

Napięty do granic terminarz uniemożliwił klubowi zaprezentowanie obu Hiszpanów. Tradycją w klubie jest oficjalna prezentacja każdego gracza z osobna. Wiąże się to z ceremonialnym podpisaniem umowy, popisami technicznymi danego piłkarza na murawie czy grą w “dziadka” z członkami akademii. Tym razem, jednak, Blaugrana odejdzie niejako od tradycji. Zaprezentuje bowiem oba nabytki razem. Klub chce zrobić to we wtorek, po zakończeniu konferencji prasowej Xaviego Hernandeza przed spotkaniem Ligi Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno. Ta zaplanowana jest na godzinę 12:30.

Ostatnio Barcelona prezentowała naraz dwóch nowych graczy miał miejsce w 1999 roku. Wówczas, w zimowym okienku, kupiła obu braci de Boer z Ajaxu Amsterdam.

