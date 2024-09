Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Vitor Roque: Nie śmiałem się od sześciu miesięcy

FC Barcelona w styczniu tego roku dopięła transfer Vitora Roque. „Duma Katalonii” zapłaciła za przyjście utalentowanego Brazylijczyka aż 40 milionów euro. Półrocze napastnika w hiszpańskim gigancie jednak okazało się kompletnie nieudane. „Blaugrana” zatem tego lata zdecydowała się na wypożyczenie wychowanka Cruzeiro do Realu Betis.

Ostatnio na łamach „Sportv” ukazał się wywiad z Vitorem Roque. 19-latek opowiedział o obecnym zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Brazylii, na którym przebywa. Napastnik także niespodziewanie wbił szpilkę w FC Barcelonę.

– Podziękowałem wszystkim z reprezentacji Brazylii, którzy byli tutaj przez ten tydzień, który mogłem przeżyć. To był krótki okres, ale wykorzystałem go jak najlepiej, żartowałem i dobrze się bawiłem, co jest najważniejsze… a kiedy przyszedł mecz, przyszły gole – powiedział Vitor Roque, cytowany przez portal „fcbarca.com”.

– Minęło sześć lub siedem miesięcy, odkąd ostatni raz się śmiałem – dodał Brazylijczyk.

Vitor Roque do tej pory rozegrał 16 spotkań w barwach FC Barcelony. Młodzieżowy reprezentant „Canarinhos” w tym czasie zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Teraz 19-latek będzie miał okazje poprawić statystyki na hiszpańskich boiskach.

