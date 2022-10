Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona po odpadnięciu z Ligi Mistrzów skupia się na La Lidze. Sobotni rywal to Valencia. Ze starcia z drużyną Xaviego, cieszy się Gennaro Gattuso.

Valencia w sobotę podejmie u siebie Barceloną

Gennaro Gattuso zabrał głos przed tym meczem

Włoch wypowiedział się między innymi na temat Roberta Lewandowskiego

Lewandowski nie jest jedyną siłą Barcelony

Barcelona straciła szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, więc jej aktualny priorytet La Liga. W niej wicemistrz traci trzy punkty do Realu Madryt. Drużynie Xaviego nie będzie łatwo odrobić stratę w najbliższej kolejce, ponieważ Barcelona zagra na wyjeździe z Valencią. Z tego meczu cieszy się opiekun Nietoperzy.

– Bardzo się cieszę ze spotkania z Xavim. Przez wiele lat on grał, a ja dużo biegałem, ponieważ Barcelona była świetnym zespołem i grając z nią, trudno było odzyskać piłkę. Uprawialiśmy dwa zupełnie inne sporty. Jest wspaniałym trenerem i czeka go świetna kariera. Mam do niego dużo szacunku. Ma wspaniały i wyjątkowy umysł. Lubi futbol tak jak ja. Spotkanie się z nim będzie przyjemnością i zaszczytem – powiedział Gennaro Gattuso. Zdaniem Włocha, Barcelona to nie tylko Robert Lewandowski.

– Problem w tym, że Barcelona to nie tylko Lewandowski. Ma wielu zawodników, którzy mogą zdobyć bramkę i grają niesamowicie – rzekł szkoleniowiec Valencii. – Wszystkie spotkania wzbudzają mój strach. W lidze hiszpańskiej nie jest łatwo grać z żadnym zespołem. Wszyscy myślą, że Barça łatwo wygra. Trzeba szanować rywala, ale zaczynamy od 0:0 i jedenastu na jedenastu – wyjaśnił Gennaro Gattuso.

