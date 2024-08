Barcelona rozważa wielki powrót. Świetna wiadomość dla Flicka

Barcelona rozważa powrót do współpracy z Thiago Alcantarą - informuje Alex Pintanel z Relevo. To bez wątpienia świetna wiadomość dla Hansiego Flicka.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona rozmawia z Thiago. Ma dołączyć do sztabu Flicka

Tydzień temu Barcelona poinformowała o odejściu Thiago Alcantary. Taka od początku była umowa między stronami, że Hiszpan dołączy do sztabu Hansiego Flicka tylko na czas okresu przygotowawczego. Jak się teraz okazuje, były znakomity pomocnik może niebawem wrócić do pracy w Dumie Katalonii.

Alex Pintanel z portalu Relevo przekazał, że Barcelona oraz Thiago Alcantara rozważają powrót do współpracy. Miałoby to nastąpić na początku stycznia, a więc w połowie sezonu. To na pewno pozytywna wiadomość dla kibiców oraz Hansiego Flicka, który komplementował Hiszpana.

– Mamy doskonałe relacje odkąd grał w Monachium. Kiedy był w Liverpoolu, byliśmy w kontakcie. Zadzwoniliśmy do siebie, kiedy zakończył karierę i powiedziałem mu, że będzie doskonałym trenerem. Pomógł drużynie i jest wspaniałym człowiekiem. Teraz odchodzi i mamy Arnaua z La Masia, który również daje nam dużo wsparcia – mówił Flick.

Thiago na stanowisku asystenta zastąpił Arnau Blanco. Jest to trener, który doskonale zna struktury Barcelony. Szkoleniowiec pracował w młodzieżowym systemie Dumy Katalonii przez ostatnie 11 sezonów, a teraz ma się sprawdzić w seniorskim futbolu. Na razie nie wiadomo, czy Blanco utrzyma posadę, jeśli dojdzie do powrotu.

