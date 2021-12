Pressfocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele i Barcelona wciąż nie osiągnęli porozumienia ws. nowego kontraktu. Kataloński klub wyznaczył termin, po którym nie będzie już negocjował.

Trwają niełatwe negocjacje między Barceloną, a Dembele

Kataloński klub przedstawił agentowi zawodnika konkretne warunki

Menadżer Francuza zwleka z decyzją i wysłuchuje ofert innych klubów

Na co zdecyduje się Dembele?

Ponad cztery i pół roku minęły od momentu transferu, który do dziś jest jednym z najdroższych w historii. Ousmane Dembele opuścił Borussię Dortmund i przeniósł się do Barcelony za 135 milionów euro, taką kwotę podaje portal Transfermarkt. Nie była to najlepsza transakcja dla katalońskiego klubu.

Dembele podczas pobytu na Camp Nou regularnie zmagał się z mniej i bardziej poważnymi kontuzjami. Wpływ na to ma fakt, że Francuz nie prowadzi sportowego trybu życia. 24-latek we wszystkich rozgrywkach rozegrał dla Barcelony 122 mecze. Strzelił w nich 30 goli i zaliczył 22 asysty, co jest przeciętnym dorobkiem. Mimo tego Blaugrana wciąż wierzy w Dembele.

Aktualna umowa francuskiego skrzydłowego z Barceloną wygasa 30 czerwca 2022 roku. Obie strony dążą do jej przedłużenia, ale wciąż nie wypracowano porozumienia. Blaugrana chce, aby większość pensji dla Dembele opierała się na bonusach, które byłyby możliwe do spełniania na boisku. Jeżeli wszystko poszłoby po myśli 24-latka, byłby on najlepiej zarabiającym graczem katalońskiego klubu.

Agent Dembele po ostatnim spotkaniu poprosił Barcelonę o czas do namysłu. Klub chce znać odpowiedź zawodnika przed upływem 31 grudnia. Bardzo możliwe, że Francuz nie zaakceptuje propozycji Blaugrany. Ma on bowiem sporo propozycji, głównie z Premier League. Newcastle rzekomo może zaoferować Dembele aż 20 milionów euro rocznie.

