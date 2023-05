IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Barcelona pracuje nad nowym kontraktem dla Dembele

Według mediów Duma Katalonii ma przygotowaną gotową ofertę

Obie strony są chętne do kontynuowania współpracy

Dembele wkrótce podpisze nową umową?

Uważa się, że pierwszy etap operacji rozpoczął się kilka tygodni temu, kiedy przedstawiciel Ousmane Dembele, Moussa Sissoko i dyrektorzy Barcelony, Mateu Alemany i Jordi Cruyff, usiedli na przy jednym stole, by pomówić o przyszłości Francuza. Podczas pierwszego spotkania zostały jednak omówione jedynie intencje obu stron.

Wygląda na to, że obie strony chętnie podchodzą do tematu dalszej wspólnej współpracy. Teraz, podczas kolejnych rozmów umowa Dembele została dokładnie omówiona. W tej chwili jego kontrakt obowiązuje do 2024 roku i ma klauzulę odejścia o wartości 100 milionów euro. Jednak w czerwcu i lipcu kwota ta spadnie do 50 milionów euro, dając innym klubom doskonałą okazję do podpisania z nim kontraktu w promocyjnej cenie.

Według Rojo, Barcelona przedstawi Dembele nową propozycję, która będzie długoterminową umową do 2028 roku. Francuz będzie musiał podjąć ostateczną decyzję, czy warunki zaproponowane przez Katalończyków są dla niego satysfakcjonujące. Barcelona będzie chciała zamknąć tą operację, zanim odejdzie Mateu Alemany.

