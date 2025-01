Barcelona przedłuża pobyt na Montujic. Nowe wieści ws. powrotu na Camp Nou

FC Barcelona negocjuje przedłużenie umowy z BSM na korzystanie ze stadionu Montjuïc do końca kwietnia. Klub liczy na powrót na Spotify Camp Nou w maju, by rozegrać tam ostatnie mecze sezonu, donosi "Mundo Deportivo".

SPP Sport Press Photo. / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony i budowa Camp Nou

Barcelona planuje powrót na Camp Nou w maju

FC Barcelona wystąpiła z prośbą do BSM (Barcelona de Serveis Municipals), instytucji zarządzającej Estadi Olimpic de Montjuic, o przedłużenie umowy na korzystanie ze stadionu o dodatkowy miesiąc, do końca kwietnia. Obecna umowa obowiązuje do 31 marca, ale klub ma nadzieję na uzyskanie zgody podczas kluczowego spotkania zaplanowanego na ten tydzień. Optymizm w klubie jest duży, a plan zakłada powrót na Spotify Camp Nou już w maju.

Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, Barcelona rozegra na Montjuïc kilka kolejnych meczów La Liga, w tym spotkania z Realem Sociedad (2 marca), Osasuną (9 marca), Gironą (30 marca) oraz w kwietniu z Betisem (6 kwietnia), Celtą (20 kwietnia) i Mallorcą (23 kwietnia). Ostatnie mecze sezonu, w tym Klasyk z Realem Madryt (11 maja) i starcie z Villarrealem (18 maja), mają już odbyć się na Camp Nou.

Prace remontowe na stadionie Spotify Camp Nou są prowadzone w szybkim tempie. Władze klubu potwierdziły, że straż pożarna zatwierdziła plany dotyczące bezpieczeństwa i ewakuacji obiektu, umożliwiając dostęp dla 60 tysięcy widzów. Ułożenie murawy zaplanowano na półtora miesiąca przed powrotem drużyny, co pozwoli rozegrać kluczowe spotkania, takie jak półfinały Ligi Mistrzów, na swoim historycznym obiekcie.

BSM rozważa organizację trzech dużych koncertów na Montjuïc w maju. Wśród potencjalnych artystów wymienia się takie gwiazdy jak Rolling Stones czy Rosalía, co oznacza, że scena musi zostać zainstalowana z dużym wyprzedzeniem. Potwierdzono już koncert Guns N’ Roses na 9 czerwca, ale odbędzie się on po zakończeniu sezonu La Liga.

FC Barcelona może również liczyć na elastyczne podejście UEFA w kwestii lokalizacji meczów Ligi Mistrzów. Organizacja nie widzi przeszkód, by półfinały odbyły się na Spotify Camp Nou, pod warunkiem, że faza grupowa została rozegrana na jednym stadionie. Tym samym, drużyna mogłaby zakończyć sezon w swoim legendarnym domu, przy wsparciu tysięcy kibiców.