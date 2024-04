Barcelona dąży do kontynuowania współpracy z Xavim Hernandezem. Na początku roku szkoleniowiec zadeklarował, że odejdzie wraz z końcem sezonu. Do kluczowego spotkania w kontekście jego przyszłości ma dojść po meczu z Realem Madryt.

Joan Laporta widzi możliwość dalszej współpracy z Xavim Hernandezem

Władze Barcelony próbują przekonać go do pozostania w klubie

Po meczu z Realem Madryt ma zapaść ostateczna decyzja

Xavi zostanie w Barcelonie? To wyjaśni się już niebawem

Barcelona w pierwszej części sezonu miała olbrzymie problemy z ustabilizowaniem wyników. Liczne wpadki doprowadziły do sporej straty punktowej w ligowej tabeli. Kibice byli wściekli na Xaviego Hernandeza, który ich zdaniem nie potrafił wykorzystać potencjału kadrowego. Ogromna krytyka na trybunach oraz w mediach poskutkowała deklaracją szkoleniowca o odejściu z klubu wraz z końcem sezonu.

Od tego czasu w drużynie nastąpiła jednak spora przemiana. Barcelona gra dużo lepiej i osiąga zadowalające rezultaty. Na dodatek, wciąż liczy się w grze o triumf w Lidze Mistrzów. W pierwszym ćwierćfinale ograła PSG na wyjeździe 3-2, dając sobie spore szanse na awans do półfinału.

Władze Blaugrany nie chcą rozstawać się z Xavim. Liczą, że uda się go przekonać do kontynuowania współpracy. Na ten moment to były legendarny piłkarz jest tym, który naciska na pożegnanie.

Joan Laporta przygotowuje się do kluczowego spotkania, które na nadejść po hitowym meczu z Realem Madryt. Wówczas postara się nakłonić Xaviego do pozostania. Media donoszą, że musi mu zapewnić, że zespół latem zostanie poważnie wzmocniony, tak aby mógł rywalizować na kilku frontach.